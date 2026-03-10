ABD’li şirketlerde para krizi! Dev veri merkezi iptal edildi

ABD’nin Teksas eyaletinde yapay zeka altyapısı için planlanan en büyük projelerden biri olan Stargate veri merkezi kampüsünde önemli bir genişleme planı iptal edildi. OpenAI ile Oracle ortaklığında geliştirilen projede taraflar arasında yürütülen uzun müzakereler finansman koşulları ve kapasite planlaması konularında anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Bu nedenle kampüsün genişletilmesine yönelik planlanan yatırım rafa kaldırıldı.

YAPAY ZEKA İÇİN DEV ENERJİ KAPASİTESİ PLANLANMIŞTI

Stargate veri merkezi kampüsü başlangıçta yaklaşık 1,2 gigawatt kapasiteyle çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Uzun vadeli planlarda ise bu kapasitenin yaklaşık 2 gigawatta çıkarılması hedefleniyordu.

Bu büyüme, büyük yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken devasa işlem gücünü karşılamak amacıyla planlanmıştı. Bir gigawattlık enerji kapasitesi, kabaca bir nükleer reaktörün üretimine eşdeğer güç anlamına geliyor.

FİNANSMAN VE TEKNİK SORUNLAR ETKİLİ OLDU

Genişleme planının iptal edilmesinde birkaç farklı faktör etkili oldu. Kaynaklara göre en önemli sorun finansman koşulları ile OpenAI’ın değişen kapasite tahminleri oldu.

Ayrıca projede yer alan veri merkezi geliştiricisi Crusoe ile Oracle arasında da bazı teknik ve operasyonel anlaşmazlıkların yaşandığı ifade edildi. Bu sorunlardan biri de veri merkezi soğutma sistemlerinin güvenilirliğiyle ilgili teknik zorluklar oldu.

META POTANSİYEL KİRACI OLABİLİR

Genişleme planının iptali sektörde yeni bir ihtimali gündeme getirdi. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Crusoe, kullanılmayan kapasite için yeni kiracı arayışına başladı.

Nvidia’nın da arabuluculuk yaptığı görüşmeler kapsamında Meta Platforms’un potansiyel kiracı olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Meta’nın halihazırda büyük ölçekli yapay zeka altyapıları kurmaya çalıştığı biliniyor.

Ancak Meta cephesinden Abilene kampüsünde yer kiralanacağına veya genişleme yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

STARGATE PROJESİ TAMAMEN DURMADI

Abilene’deki genişleme planının iptal edilmesi Stargate projesinin tamamının durduğu anlamına gelmiyor. OpenAI ile Oracle arasındaki daha geniş kapsamlı işbirliği devam ediyor.

İki şirket geçtiğimiz yıl OpenAI için toplamda 4,5 gigawattlık veri merkezi kapasitesi oluşturmayı hedefleyen büyük bir yatırım planı açıklamıştı.

Abilene kampüsünde şu anda sekiz veri merkezi binası bulunuyor ve bunlardan ikisi aktif olarak çalışıyor. Projenin geri kalan bölümlerinin ise planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.



