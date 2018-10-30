ABD'li şirket duyurdu! 'Fatih Sultan Mehmet' dizisi yapılacak

ABD'li dizi-film şirketi Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacağı Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) adında bir dizi çekmeye hazırlanıyor.

Ülkemize geldikten sonra da önce yerli dizi ağını kuran Netflix, şimdi de kendi dizisi olarak "Hakan: Muhafız" adlı bir yapımı hazırlıyor. Son bilgilere göre firmanın yeni amacı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan bir dizi yapmak olduğu öğrenildi.

Dizinin adı Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor), yükselme dönemi hikayesi olacağını açıkça belli ediyor. 13 yaşında sultan olan II: Mehmet'in yükselişini, o dönemki adıyla Konstantinapolis olan İstanbul'u almasını ve 15. yüzyıldaki Osmanlı yükselişini konu alacak.

Dizinin yapımcılığını Sarah Wetherbee, Kelly McPherson ve Emre Şahin yönetimindeki Karga Seven Pictures üstlenirken, dizinin yarı belgesel olarak hazırlanması planlanıyor. STX Entertainment ve Red Arrow Studios da projeye ortak olacak.