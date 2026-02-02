ABD’li şirket Artvin’de maden buldu!

Altın ve bakır fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’de maden arayan yabancı şirketlerin inanılmaz kar etmesini beraberinde getirdi. Son olarak ABD’li maden şirketi SSR Mining, Artvin Hod Maden’de 2.91 milyar dolarlık net değer raporladı. SSR Mining, İliç’te siyanürlü toprak kayması faciası yaşanan madenin de ana yatırımcısı. Rapora göre 10 yılda, ABD’li şirketin Artvin’de çıkaracağı toplam cevher 7,7 milyon ton olacak. Madende çıkacak ve topraklarımızda kalacak toplam atık ise 1.5 milyon ton.

ABD’li şirket Türkiye’de tam anlamıyla maden buldu. Erzincan İliç’te 9 işçinin hayatını kaybettiği siyanürlü toprak kayması faciasının yaşandığı Çöpler Altın Madeni’nin de yatırımcısı olan SSR Mining, Artvin’deki Hod Maden için çok yüksek bir gelir artışı ortaya koyan son raporunu yayınladı. Altın ve bakır fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile şirketin Artvin’den çıkaracağı madenin karşılığı 3 milyar dolara dayandı.

FİZİBİLİTE RAPORUNU YAYINLADI

SSR Mining, Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan altın ve bakır projesi Hod Maden için hazırlanan Teknik Rapor Özetinin sonuçlarını açıkladı. Rapor, güncellenmiş ekonomik, üretim ve maliyet tahminlerini ortaya koyuyor ve altın ile bakırdaki fiyat artışlarının gelirlere etkisini gözler önüne seriyor.

Rapora göre Hod Maden projesi güçlü bir ekonomik performans sergiliyor.

2028 YILINDA ÜRETİM BAŞLAYACAK

Raporda üretimin 2028 yılında başlamasının planlandığı belirterek yıllık üretim miktarı da açıklanıyor:

"2028 yılında başlayacak ilk üretim yılından itibaren, tam kapasite üretim yıllarında yıllık ortalama üretimin 159 bin ons satılabilir altın ve 21 milyon pound satılabilir bakır olması beklenmektedir (yıllık 189 bin ons altın eşdeğeri)."

VERİM ORANI YÜZDE 58’E YÜKSELDİ

Raporda şöyle deniliyor:

“Madende, güncel (spot) metal fiyatları kullanıldığında vergi sonrası net değer 2,91 milyar ABD dolarına, verim oranı %58’e yükseliyor. Maden ömrü boyunca üretim tahminleri, toplamda yaklaşık 1,6 milyon ons altın ve 209 milyon pound bakır üretimini öngörüyor.“

Raporda, projenin toplam başlangıç geliştirme sermayesi yaklaşık 910 milyon ABD doları olarak tahmin ediliyor.

Hod Maden, Türkiye’nin Artvin bölgesinde yer alıyor.

1.5 MİLYON TON ATIK ÇIKACAK

Teknik raporun detaylarında maden sırasında ortaya çıkacak atık miktarı da dikkat çekiyor:

“10 yıllık süre boyunca, Proje kapsamında ( %100 pay bazında ) çıkarılacak toplam cevher miktarının yaklaşık 7,7 milyon ton (Mt) olması ve bunun yaklaşık 1.896 bin ons (koz) altın ile 101 bin ton (kt) bakır içermesi beklenmektedir. Yeraltı madenine ilişkin iki yıllık bir üretime geçiş (ramp-up) dönemi öngörülmektedir.

Maden ömrü boyunca oluşacak toplam pasa (atık) üretiminin yaklaşık 1,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.”

ÇALIK HOLDİNG ŞİRKETİ LİDYA MADEN İLE ORTAK

Artvin’deki Hod Maden Projesi, SSR Mining, Çalık Grubu şirketi olan Lidya Mines ve Royal Gold ortaklığındaki Artmin adlı şirketin %100 mülkiyetinde bulunuyor. Madenin Lidya tarafından geliştirilmesi sonrası 2023 tarihli açıklamaya göre SSR Mining, toplam 120 milyon ABD doları tutarında ödeme ile madende yüzde 40’a kadar pay elde etmek üzere anlaştı. Buna ek olarak SSR Mining, Lidya Mines’e 30 milyon ABD doları tutarında ödeme de yapacağını taahhüt etti. Sürecin tamamlanması ile Artmin’in ortaklık yapısı yüzde 40 SSR Mining, yüzde 30 Royal Gold ve yüzde 30 Lidya Mines olarak devam edecek. Halen SSR Mining, Artvin’deki madende tek operatör olarak görev yapıyor.