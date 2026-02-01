  • İSTANBUL
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Giriş Tarihi:

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki itirafları izleyenleri şaşırttı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve büyük ilgi gören sokak röportajı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Beylikdüzü meydanında gerçekleştirilen röportajda, çevredeki provokatörlerin ve CHP zihniyetine yakın isimlerin sözlü tacizlerine rağmen hakikati haykıran vatandaşın dik duruşu büyük alkış topladı.

"En iyisi Erdoğan" itirafı

Röportaj sırasında kendisinin "Tayyipçi" olmadığını, hatta mevcut yönetime çeşitli eleştirileri olduğunu ifade eden vatandaş, buna rağmen Türkiye'nin bekası için en doğru ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi. Muhalif bloktaki adayların yetersizliğine ve vizyonsuzluğuna dikkat çeken vatandaş, "Ben Tayyipçi değilim ama yiğidi öldür hakkını yeme, şu an Türkiye için en iyisi o" ifadelerini kullandı.

Solak medyayı çıldırtan yanıtlar

Röportaj esnasında çevrede toplanan bazı grupların, hakikatleri dile getiren vatandaşa müdahale etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle kira fiyatları ve ekonomi üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan bir kişiye karşı, "Sen önce haddini bil, terbiyesizlik yapma!" diyerek tepki gösteren vatandaşın o anları saniye saniye kaydedildi.

Milletin sağduyusu galip geliyor

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenme ve binlerce beğeni alan video, "Milletin sağduyusu her türlü algı operasyonunu yerle bir ediyor" yorumlarına neden oldu. Özellikle ABD ve PKK gibi şer odaklarının umudu haline gelen muhalefetin, halkın bu sağduyulu yaklaşımı karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

