  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li senatörlerden Biden'a İran konusunda 'tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanma' çağrısı
Dünya

ABD'li senatörlerden Biden'a İran konusunda 'tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanma' çağrısı

ABD'li 43 senatör, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önleyecek bir anlaşmaya varılabilmesi için tüm diplomatik ve ekonomik araçları tam kapasite kullanması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 08:44:00 -
ABD'li senatörlerden Biden'a İran konusunda 'tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanma' çağrısı

Öncülüğünü Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Ricsh ve Lindsey Graham'in yaptığı ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin olduğu toplam 43 senatörün imza attığı mektup, Senato'dan Beyaz Saray'a gönderildi.

Mektupta geniş şekilde İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşma koşullarının çok uzağında olduğu ve uranyum zenginleştirme noktasında yüzde 20'lik seviyeye ulaştığı kaydedildi.

İran'ın sadece nükleer silaha sahip olma yolundaki adımlarıyla değil, aynı zamanda Orta Doğu'da desteklediği Şii milisler yoluyla da bölgede Amerikan çıkarlarını tehdit ettiği savunulan mektupta, Biden yönetiminin bir an önce somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Mektupta, "BM Güvenlik Konseyi'nde ve bölgedeki müttefiklerimizle koordinasyon halinde, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engelleyecek bir anlaşmaya varılması için diplomatik ve ekonomik araçlarımızı tam kapasite kullanmanız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Avrupalı ortaklarının yanı sıra İsrail ve Körfez'deki ortaklarıyla bu konuları koordine etmesinin yararlı olacağı kaydedilen mektupta, Kongre'deki iki partinin bazı konularda farklılıkları bulunsa da İran konusunda ortak bir tutum içinde olduğu belirtildi.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden yönetimi İran'la yeniden nükleer anlaşmaya dönme niyetinde olduğunu açıklamış ancak İran'ın da 2015'teki nükleer anlaşma koşullarına mutlaka geri dönmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD'nin adımına henüz net bir yanıt vermeyen Tahran yönetimi ise öncelikle ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımları hafifletmesi gerektiğini dile getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakan Ural'ın Erdoğan sözleri olay oldu!
Gündem

Hakan Ural'ın Erdoğan sözleri olay oldu!

Sunucu Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlere seslenerek "Yaptıklarından dolayı ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat ..
Son dakika! THY uçağında bomba alarmı
Gündem

Son dakika! THY uçağında bomba alarmı

THY’nin İstanbul’dan Almanya’ya sefer yapacak iki uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçakların etrafında güvenlik önlemi alınırken yapılan ihbarı..
Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın
Gündem

Oda TV'ye haber malzemesi çıktı! Yiyorsa bunu da haber yapın

Karanlık Oda TV, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın makam odasındaki M. Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portrel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay