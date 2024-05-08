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Dünya 12 ABD'li Senatör mektup gönderdi! Havalimanlarında yüz tanıma sistemi: Artırılmasın diye resmi imza atıldı!
Dünya

12 ABD'li Senatör mektup gönderdi! Havalimanlarında yüz tanıma sistemi: Artırılmasın diye resmi imza atıldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:45:00 - 2024-05-09 00:53:06
12 ABD'li Senatör mektup gönderdi! Havalimanlarında yüz tanıma sistemi: Artırılmasın diye resmi imza atıldı!

ABD'de 12 senatör, havalimanlarında yüz tanıma sistemlerinin sayısının artırılmasına ve kapsamının genişletilmesine karşı çıktı. Yasa tasarısı için imzalar toplandı! ABD'nin bu kararı nasıl değerlendireceği merak konusu oldu.

New York Times'ın haberine göre, Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, Louisiana'dan Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy ve farklı eyaletlerden 12 senatör, Demokrat Partili Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer'a havalimanlarında kullanılan yüz tanıma sistemlerinin kullanımına kısıtlama getirilmesini ve görevlilerin bu sistemin isteğe bağlı olduğunu yolculara belirtmesini talep eden bir mektup gönderdi.

Senatörler, 10 Mayıs'a kadar oylanması planlanan ve 430 havalimanında yüz tanıma sisteminin kullanılmasını da içeren yasa tasarısında değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Mektupta, "Bu teknoloji, mahremiyetimiz ve sivil özgürlüklerimiz için önemli tehditler oluşturuyor. Bu nedenle bu teknolojinin sıkı bir Kongre denetimi yapılana kadar ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) yüz tanıma araçlarının geliştirmesini ve konuşlandırmasını yasaklamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Merkley, yüz tanıma sistemi isteğe bağlı bir uygulama olmasına rağmen çoğu yolcunun, bu sistemi kullanmak zorunda hissettiğini belirtti. Senatörlerin değişiklik yapılmasını istediği yeni tasarıya göre, kiosklara yerleştirilen tabletlerle herhangi bir görevliye gerek kalmadan yolcuların fotoğrafları çekilebilecek ve bu fotoğraflar kimlik bilgileriyle karşılaştırılabilecek.

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