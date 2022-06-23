ABD'li senatörden küstah açıklama

İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi, Türkiye tarafından veto edilmişti. İki ülkenin güvenlik ittifakına katılmak için somut adımlar atması ve terörler arasına mesafe koyması istenmişti.

Geride kalan süreçte iki ülkeden herhangi bir adım gelmezken, özellikle İsveç'te PKK provokasyonları sıklaşmıştı.

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen ABD'li Senatör Bob Menendez, söz konusu tartışmalar üzerinden skandal bir açıklama daha yaptı.

"Türkiye'nin onlardan ne almak istediğini bilmiyorum"

Senatör Menendez'in ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda oturumda yaptığı itiraf da dikkatlerden kaçmadı.

Menendez, "Gerçek şu ki PKK ve SDF (YPG) konusunda Finlandiya ve İsveç'in tutumu bizim tutumumuzla örtüşüyor. Bildiğiniz gibi bu örgütler bize DEAŞ ile mücadelemizde yardım etti. Bu nedenle tüm tarafları çalışmaya davet etmek biraz ikiyüzlülük oluyor. Tabii ki birlikte çalışıp bir çözüme varmaları çok iyi olur ama Türkiye'nin onlardan ne almak istediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.