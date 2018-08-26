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ABD'li Senatör John McCain hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ı en çok eleştiren Cumhuriyetçi olarak anılan 81 yaşındaki ABD'li Senatör John McCain'e 81 yaşında beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. McCain, beyin tümörü tedavisini durdurma kararı vermişti.

26 Ağustos 2018 Pazar 04:04
ABD'li Senatör John McCain hayatını kaybetti

ABD’li senatör John McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi. Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi. ABD’li senatör John McCain’in, beyin tümörü tedavisini durdurmaya karar verdiği açıklanmıştı.

McCain ailesinden yapılan açıklamada, "Hastalığın ilerlemesi ve yaşından dolayı bu kararı verdi. O, her zamanki iradesiyle tedaviyi bırakmayı seçti" denmişti. Açıklamada, senatöre destek veren herkese teşekkür edilmişti.

Ayrıca 81 yaşındaki McCain'in, doktorların kalan süreyle ilgili beklentilerini aştığı da kaydedilmişti. Geçen yıl ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain'e beyin tümörü teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

ABD 2008 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katılan ve Barack Obama'ya karşı kaybeden McCain, beyninde bulunan kötü huylu tümör nedeniyle Temmuz 2017'de ameliyat olmuştu ve bu tarihten beri kanser tedavisi görüyordu.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 04:04
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