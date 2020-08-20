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Gündem ABD'li profesör tarihi gerçeği ortaya koydu: Osmanlı karşıtı o belge uydurmadır
Gündem

ABD'li profesör tarihi gerçeği ortaya koydu: Osmanlı karşıtı o belge uydurmadır

ABD'li Profesör Michael Gunter, "Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayan hiçbir gerçek belge yoktur. Örneğin, kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:26:00 -
ABD'li profesör tarihi gerçeği ortaya koydu: Osmanlı karşıtı o belge uydurmadır

1915 olayları hakkında araştırmalar yapan Sosyoloji ve Siyaset Bilimi Profesörü Michael Gunter, Hristiyan Ermenilerin, Batı'da sempati kazanması nedeniyle Ermeni iddialarının dünya gündeminde sürekli tartışıldığını söyledi.

Hristiyan Batı'nın tarih boyunca Müslüman Türkleri düşman olarak gördüğünü dile getiren ABD'li profesör, Ermeniler Batı dillerini Türklerden daha iyi konuştukları için mesajlarını Batı'ya daha iyi ulaştırabildiler" dedi.

ABD'deki Türk ve Ermeni tezlerinin savunucuları arasında akademik bir diyalog başlatılabileceğini umduğunu vurgulayan Gunter, Türk-Amerikalıların bunu yapmaya istekli olacaklarına ancak Ermeni-Amerikalıların bunu yapmaya asla istekli olmadıklarına dikkat çekti.

Ermenilerin öldürülmesinin Osmanlı Devleti'nin resmi politikası olduğunu kanıtlayacak nitelikte hiçbir belge bulunmadığını aktaran Gunter, "Örneğin, kasıtlı katliamları kanıtladığı iddia edilerek sunulan meşhur Andonian Belgeleri uydurmadır." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin batı kesimlerindeki birçok Ermeni'nin sınır dışı bile edilmediğine dikkat çeken Gunter, "Dahası, bazı şiddet yanlısı Ermeniler de masum Müslümanları öldürdüler ve gerçekte de bunu onlarca yıldır aralıksız yapıyorlardı. Soykırımın uluslararası hukukta yasal olarak var olabilmesi için önceden tasarlama kanıtlanmalıdır ve bu meselede bu kanıtlanamamıştır." ifadelerini kullandı.

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