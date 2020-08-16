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Dünya

ABD'li polislerden aşağı kalmadılar! Türk aileye 'George Floyd' şiddeti

Almanya'da araçları çekici tarafından götürülmek istenen Türk aile polis tarafından darp edildi. Alman polisinin Türk aileyi darp ettiği olaya ilişkin ortaya çıkan görüntüler ise, ABD'de polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd olayını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 09:06:00 - 2020-08-16 10:12:18

Almanya'da hatalı park nedeniyle aracı çekici ile çekilmek istenen Türk aile, polis ekipleri tarafından, ABD'de polisin orantısız müdahalesi sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a karşı uygulanan benzer bir müdahaleyle darp edildi.

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde hatalı park edilen aracı çekici ile götürmek isteyen polis ile aile arasında çıkan tartışmada polis Türk aileyi darp etti.

Geçtiğimiz hafta kentte bulunan kızını ziyarete gelen kadın, aracını komşusunun garajının önüne park etti. Bu durum üzerine komşu, polisi arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu. Şikayet sonrası olay yerine gelen çekici ile aracının götürüleceğini anlayan kadının damadı, polis ekipleriyle konuşup cezayı ödedikten sonra kayınvalidesine ait aracın çekilmesine engel oldu.

Kardeşlere sert müdahale

Aracın çekiciden indirilmeye başlandığı esnada ailenin 17 yaşındaki oğulları ile polis ekipleri arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında polisin 17 yaşındaki çocuğu ittiği ve ağabeyinin de "Kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın" diyerek ekiplere tepki gösterdiği belirtildi. Polis ekipleri, iki kardeşi sert bir şekilde yere yatırarak kelepçelerken, polisin sert müdahalesine tepki gösteren babanın coplandığı, annenin de darp edildiği belirtildi.

Türk aileye ‘Floyd’ şiddeti

Tartışmada darp edildiğini belirten anne, kocasının hastaneden darp raporu aldığını ve polis ekiplerini dava edeceklerini söyledi.

Öte yandan polisin sert müdahalesine ilişkin ortaya çıkan görüntüler, ABD'de polisin orantısız müdahalesi sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi George Floyd olayına ilişkin görüntüleri akıllara getirdi.

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