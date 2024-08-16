ABD'li petrol devinin rakipleri Rusya’dan çekiliyor: Petrol devi Rusya’ya ithalata devam ediyor! İlgili açıklama

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi SLB, Moskova'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden bu yana başlıca batılı rakiplerinin Rusya'dan çıkmasının ardından Rusya'da genişliyor.

Daha önce Schlumberger olarak bilinen Houston merkezli SLB, Temmuz 2023'te küresel tesislerinden “Rusya'ya ürün ve teknoloji sevkiyatını” durdurmak için kamuya açık bir taahhütte bulundu. Rus gümrük kayıtları, bu yasağın uygulanmasının ardından bu türde ithalatın eylül ayı başında yavaşlayarak durduğunu gösteriyor.

Ancak dosyalar, şirketin diğer kaynaklardan da malzeme ithal etmeye devam ettiğini ve mevcut kayıtların en son tarihi olan Ağustos ve Aralık 2023 arasında 17,5 milyon dolarlık ekipman getirdiğini gösteriyor. Bunun 2,2 milyon dolarlık kısmının SLB veya iştirakleri tarafından üretildiği beyan edildi.

SLB'nin petrol hizmetleri sektöründeki en büyük iki ABD'li rakibi Baker Hughes ve Halliburton, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'dan çıktı.