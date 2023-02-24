ABD'li milyarder finansör Thomas Lee ofisinde ölü bulundu.. Resmen açıklandı!

Kaldıraçlı satın alma olarak bilinen borçla beslenen şirket satın alımının ünlü ismi ABD'li finansör Thomas Lee ofisinde ölü bulundu. Lee'nin bedeninde mermi yarası olduğu belirtilirken kendi kendini mi vurduğu yoksa olayın bir cinayet mi olduğu henüz araştırılıyor.

Thomas H. Lee Manhattan'daki ofisinde ölü bulundu. CNNTürk'e göre; ailesi yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Lee'nin ölümünü "son derece üzüntü üçünde aldıklarını" söyledi.

New York Post, Lee'nin kendi kendini vurmuş olabileceğini yazarken BBC de New York Polis Departmanı'nın kendilerine Manhattan'da Perşembe sabahı 767 Beşinci Cadde'de 78 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamın ölü bulunduğunu bildirdiğini aktardı. BBC, "Adres, Thomas H Lee Capital LLC'nin ofislerinin listelendiği yer" dedi.

Forbes Milyarderler Listesi'ne göre, Lee öldüğünde 2 milyar dolar değerinde servete sahipti.

Polis sözcüsü, bulunan cesedin kendi kendine kurşun sıkması sonucu öldüğünü doğrulamazken ölüm nedeninin adli tıp tarafından belirleneceğini kaydetti.

BBC News'e yaptığı açıklamada polis, Perşembe sabahıında Beşinci Cadde'deki bir ofisten bir 911 çağrısına cevap verdiklerini söyledi.

Açıklamada "Varışta EMS [Acil Sağlık Hizmetleri] müdahale etti ve erkeğin olay yerinde öldüğü belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Aile dostu ve sözcüsü Michael Sitrick tarafından yapılan açıklamada, "Dünya onu özel sermaye sektörünün öncülerinden biri ve başarılı bir iş adamı olarak tanırken, biz onu sadık bir eş, baba, büyükbaba, kardeş, arkadaş ve hayırsever olarak tanıyorduk. Her zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyardı." dedi.

Lee, kaldıraçlı satın alma konusundaki öncülüğü ile tanınıyordu. 1992'de içecek şirketi Snapple'ı satın alması ve iki yıl sonra onu satın aldığının 32 katı olan 1.7 milyar dolara Quaker Oats'a satmasıyla ün kazanmıştı.