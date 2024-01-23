ABD'li milyarder Elon Musk: Yahudi gibiyim! Çok konuşulacak şok açıklamalar yaptı! O rakam tahmin ediliyor

Space X ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Yahudi Birliği konferansında konuşma yaptı.

Musk, Siyonist köşe yazarı Ben Shapiro'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Yahudi insanlar etrafında büyüdüm, İbrani bir anaokuluna gittim, ismim de oldukça Yahudi ismi. 13 yaşındayken İsrail'e gittim, arkadaşlarımın çoğu Yahudi, bazen 'Bende mi Yahudiyim' diyorum, Yahudi gibiyim."

Öte yandan Polonya'nın Krakow kentindeki Auschwitz Yahudi toplama kampını ziyaret Musk, başına kipa takarak Siyonist Ben Shapiro ile birlikte ayine katıldı ve yetkililerden bilgi aldı.

AUSCHWITZ KAMPI

Almanya'da Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında bulunduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti.

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2. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı.

Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyan Auschwitz kampında, yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

SÖYLEM DEĞİŞTİREREK İSRAİL'İ ZİYARET ETTİ

X'in milyarder patronu, işgalci İsrail tarafından Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli sivilleri destekledikten sonra antisemitizmle suçlanarak birçok reklamvereni kaybedince, Kasım 2023'ün sonuna doğru İsrail'e giderek Netanyahu ile tur yapmıştı.

"REKLAM BOYKOTU ŞİRKETİ ÖLDÜRÜYOR"

Boykotun başladığı günlerde Musk, küfürlü bir söylemle birlikte X platformundan reklamlarını çeken reklamverenleri eleştirmiş ve sosyal medya platformunu bitirecekleri uyarısında bulunmuştu.

Musk "Bu reklam boykotunun yapacağı şey şirketi öldürmek olacak" sözlerini kaydetmişti.

New York'ta düzenlenen bir etkinlikte, daha önce Twitter olarak bilinen siteye yönelik reklam boykotuna katılan şirketleri kendisine şantaj yapmaya çalışmakla suçlamıştı.

DISNEY'E KÜFÜR ETTİ

Musk, New York Times'ın DealBook Zirvesi'nde "Reklam vermelerini istemiyorum. Eğer birisi bana reklam ya da para ile şantaj yapacaksa, gidin kendinizi (küfür)" diye konuşmuştu.

"Hey Bob (Disney'in CEO'su Bob Iger'a atıfta bulunarak) eğer seyirciler arasındaysan, git kendini (küfür) anlaşıldı mı?" ifadelerini kullanan Musk, "Tüm dünya bu reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve biz de bunu en ince ayrıntısına kadar belgeleyeceğiz" sözlerine eklemişti.