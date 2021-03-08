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Dünya ABD'li lise öğrencisine rekor burs teklifi!
Dünya

ABD'li lise öğrencisine rekor burs teklifi!

ABD’nin Philadelphia eyaletindeki bir lise öğrencisinin başarılı olduğunu duyan 30 okul, art arda burs tekliflerinde bulundu. Öğrenciye şuana kadar yapılan burs teklifleri 1 milyon doları aştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 15:11:00 -
ABD'li lise öğrencisine rekor burs teklifi!

ABD’nin Philadelphia eyaletinde başarılı lise oğul sınıf öğrencisi Shanya Robinson-Owens’a, başvurduğu 30 farklı üniversite tarafından toplamda 1 milyon doların (yaklaşık 7 milyon 650 bin Türk lirası) üzerinde burs teklif edildi.

17 yaşındaki Shanya Robinson-Owens, kendisine en uygun okulu bulmayı umarak 25 ile 30 farklı üniversiteye başvurdu.

"Bu kadar çok olacağını tahmin etmiyordum"

George Washington Carver Mühendislik ve Bilim Lisesi son sınıf öğrencisi, kolejlere başvururken çok fazla beklentiye sahip olmadığını ve kendisine ne kadar para teklif edildiğini görünce şoke olduğunu söyledi.

Robinson-Owens, “Burs alacağımı bekliyordum, ama bu kadar çok olacağını tahmin etmiyordum.” dedi.

En iyi eğitimi sağlayan okulu tercih edecek

Bununla birlikte lise öğrencisi, hala üniversite kampüslerini gezme sürecinde ve hala hangi üniversiteye gideceğine dair herhangi bir karar vermedi.

Robinson-Owens, hedefinin sadece kendisine en güzel burs paketini sunan okulu seçmek değil, kaliteli bir eğitim almak olduğunu vurgulayarak, "Eğitimimi aldığım paraya endeksleyemem. Okulu sevmeme ve bitirmeme gibi bir risk var.” dedi.

Teklif veren üniversiteler

Öte yandan, Robinson-Owens’a teklif veren üniversiteler arasında Bethlehem, Moravian College, La Salle Üniversitesi, Temple Üniversitesi, Lincoln Üniversitesi, Radnor ve Cabrini Üniversitesi gibi okullar bulunuyor.

Psikoloji bölümünü istiyor

Robinson-Owens, üniversitesini seçtikten sonra psikoloji okumak istiyor.

Lise öğrencisi aynı zamanda gazetecilikten de hoşlanıyor, okulunun haber sitesine ve podcast yayınına katkıda bulunuyor.

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