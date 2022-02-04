ABD'li komutandan Joe Biden'a tavsiye: Reçete Türkiye'de

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges ABD'nin Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika'da etkin rol oynayabilmesi için Türkiye ile ilişkileri düzeltmesi gerektiğini söyledi.

ABD merkezli Hudson Enstitüsünde kıdemli uzmanı Michael Doran'ın sorularını cevaplayan Ben Hodges Türkiye - ABD ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Doran'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için ABD Başkanı Joe Biden'a neler tavsiye edersiniz sorusu üzerine Hodges 3 madde sıraladı:

1- PKK/YPG’ye desteği kesmeli

Nüfusun yarısı Erdoğan'ı desteklemese bile halkın çoğu ABD'nin PKK/YPG'Ye destek vermesinden rahatsız.

2- Türkiye ile bir Karadeniz stratejisi oluşturmalı

Ukrayna bir NATO üyesi değil. O bölgede 3 NATO üyemiz var ve bunları korumalıyız. Karadeniz'de Rusya'ya karşı, Orta Doğu'da İran'a karşı ve ayrıca Afrika'da strateji kurmalıyız.

3- Biden, Türkiye’yi 3 ay içerisinde Ankara'da ziyaret etmeli.