ABD'li komutan PKK'nın sözde mezuniyetinde! "Günaydın yoldaşlar"
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tarafından düzenlenen sözde mezuniyet törenine katıldı.
ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye yardımlarına devam ediyor.
YPG'nin sözde elit birliği olarak lanse edilen Rojava Terör Timi'nin mezuniyet törenine ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis de katıldı. Dennis Kürtçe konuşma yaptı.
Jeff Dennis Kürtçe konuşmasında, "Günaydın yoldaşlar" ifadesini kullandı.
Rojava Anti Terör Timi denilen yapıdaki eğitimleri Suriye'de bulunan ABD Özel Kuvvetleri veriyor. Bomba imha, bomba yapımı, meskun mahal muhabere başta olmak üzere birçok eğitim veriyorlar. Bu eğitimlerden geçen YPG'li teröristler Türkiye'ye yönelik saldırılarda da bulundu.