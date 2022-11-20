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Dünya ABD'li komutan PKK'nın sözde mezuniyetinde! "Günaydın yoldaşlar"
Dünya

ABD'li komutan PKK'nın sözde mezuniyetinde! "Günaydın yoldaşlar"

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tarafından düzenlenen sözde mezuniyet törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 08:55:00 -
ABD'li komutan PKK'nın sözde mezuniyetinde! "Günaydın yoldaşlar"

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye yardımlarına devam ediyor.

YPG'nin sözde elit birliği olarak lanse edilen Rojava Terör Timi'nin mezuniyet törenine ABD Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis de katıldı. Dennis Kürtçe konuşma yaptı.

Jeff Dennis Kürtçe konuşmasında, "Günaydın yoldaşlar" ifadesini kullandı.

Rojava Anti Terör Timi denilen yapıdaki eğitimleri Suriye'de bulunan ABD Özel Kuvvetleri veriyor. Bomba imha, bomba yapımı, meskun mahal muhabere başta olmak üzere birçok eğitim veriyorlar. Bu eğitimlerden geçen YPG'li teröristler Türkiye'ye yönelik saldırılarda da bulundu.

 

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Yorumlar

Barış

Hiç biri müttefikimiz değil hepsi azılı düşmanımızdır sadece sözde müttefikiz ellerinden gelse bizi yok etmek için her şeyi yaparlar ama eski Türkiye yok artık

Kanuni

Malumun ilanı ! Terörist devletin terörist .......
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