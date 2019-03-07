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ABD'li kadın senatör: Askerde tecavüze uğradım

Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally, orduda görev yaptığı esnada üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

07 Mart 2019 Perşembe 15:42
ABD'li kadın senatör: Askerde tecavüze uğradım

Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally, Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesi'nin "askeriyede cinsel tacizler" konulu duruşmasında, kendisinin de bir tecavüz kurbanı olduğunu açıkladı.

Tecavüz kurbanı olduğunu açıkladı

Hava kuvvetlerindeki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını ifade eden McSally, "Uzun yıllar sessiz kaldım ancak daha sonra ordu skandallarla boğuşurken ve tamamen yetersiz tepkiler verdiğinde, bazılarının bilmesine izin vermem gerektiğini hissettim. Ben de hayatta kalanlardanım." dedi.

52 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör, o süreçte yaşadıklarını paylaşma girişimlerinin yetkililer tarafından nasıl ele alındığının, kendisini çok korkuttuğunu ve neredeyse hava kuvvetlerinden ayrılma noktasına geldiğini anlatarak, "Birçok kurban gibi ben de sistemin, bana yeni baştan tecavüz ettiğini hissettim." diye konuştu.

26 yıl hava kuvvetlerinde çalıştıktan sonra albay rütbesiyle emekli olan McSally, "Askeriyedeki cinsel saldırıları durdurmak için uzun bir yol katettik ancak gidecek daha çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:42
  1. Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally

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