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ABD'li istihbarat direktöründen küstah Türkiye yorumu: Siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Suriye ve Irak'ta halen binlerce DEAŞ militanı olduğunu öne sürdü. Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Coats ise ABD'nin Türkiye'deki "siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü sebebiyle" gelecek yıllarda Ankara ile ilişkilerini yönetmekte zorlanacağını ileri sürdü.

29 Ocak 2019 Salı 22:52
ABD'li istihbarat direktöründen küstah Türkiye yorumu: Siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Suriye ve Irak'ta halen binlerce DEAŞ militanı olduğunu ileri sürdü. 

CIA Direktörü Haspel, Ulusal İstihbarat Direktörü Coats ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Senato İstihbarat Komitesi’nde yapılan "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" konulu oturuma katıldı.

Coats, konuşmasında, DEAŞ'ın Suriye'de bölgesel olarak bitirilmeye yakın olduğunu, fakat Irak ve Suriye'de hala kontrol ettiği "binlerce" militan ile yeniden yapılanmaya çalıştığını ileri sürdü.

DEAŞ'ın ellerinde bulundurdukları birkaç köy haricinde her yerden silindiğini belirten Coats, "Buna rağmen DEAŞ'ı hafife almamalıyız. Terör tehdidi bir müddet daha devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Coats ayrıca, Suriye'deki DEAŞ üyelerinin bölgeyi terk ederek, Kuzey Afrika ve Filipinler gibi yönetim boşluğu bulunan bölgelere geçtiğini ve örgütün ABD'ye tehdit oluşturmaya devam ettiğini savundu.

Öte yandan CIA Başkanı Haspel, Coats'un Suriye'de "binlerce DEAŞ militanı olduğu" açıklamasına katıldığını belirterek, "CIA'in DEAŞ üyelerinin tekrar savaşa dönmesini engellemeye çalıştığı" yorumunu yaptı.

Senatodaki oturumu takip eden Amerikan medyası, ABD'nin istihbarat direktörlerinin DEAŞ açıklamalarının Trump ve Shanahan'ın açıklamalarıyla farklılaştığına dikkati çekti.

ABD yönetiminin Suriye çelişkisi

Senato'daki oturumun sürdüğü anlarda Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'ten fazlasının alındığını ve birkaç hafta içinde tamamının alınacağını belirtmişti.

Shanahan açıklamasında, "DEAŞ'ın artık kuvvet toplama özgürlüğü yok. Suriye artık onlar için güvenli bölge değil. Onların lider kadrosunun çoğunu ortadan kaldırdık." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da daha önceki açıklamalarında "Suriye'de DEAŞ'ın neredeyse tamamen bitirildiğini" belirtmişti.

'İran emellerinin peşinden gitmeye devam edecek'

Coats ayrıca, İran'ın şu an nükleer füze geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmediklerini fakat Orta Doğu'da en fazla balistik füzeye sahip ülke olarak tehlike oluşturmaya devam ettiğini savundu.

Coats, "Tahran yönetimi, bölgedeki emellerinin peşinden gitmeye devam edecek ve kendi ekonomisi gün geçtikçe zayıfladığı halde askeri yeteneklerini geliştirecektir." şeklinde konuştu.

'Kuzey Kore de vazgeçmeyecek'

Öte yandan oturuma katılan istihbarat direktörleri, Kuzey Kore'nin nükleer amaçlarından vazgeçeceğini düşünmediklerini ve rejimin hayatta kalma mücadelesinde nükleer silahların önemli olduğuna inandıklarını vurguladılar.

Coats, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemelerini kesmesinin olumlu bir adım olduğunu ancak Pyongyang'ın nükleerle ilgili planlarından tamamen vazgeçmesini beklemediklerini ifade etti.

Coats'tan Türkiye yorumu

Oturumda Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Coats, ABD'nin, Türkiye'deki "siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü sebebiyle" gelecek yıllarda Ankara ile ilişkilerini yönetmekte zorlanacağını ileri sürdü.

Coats, Türkiye'nin, PKK ve ilişkili grupları kendi egemenliğine temel tehdit olarak görmeye devam edeceğini belirtti, Türk-Amerikan ilişkilerinin öneminini koruyacağına vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:52
  1. Ankara
  2. Dan Coats
  3. Gina Haspel

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  • DallıDallı1 sa önce
    GÖZLERİ KULAKLARI SAĞIRLAŞINCA HAYIFLAMA

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