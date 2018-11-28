ABD'li isimden YPG/PKK'ya ziyaret!

Cumhuriyetçi kongre üyesi Tom Garrett Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı ziyaret etti.

ABD'li Cumhuriyetçi kongre üyesi Tom Garrett Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'yı ziyaret etti.

Yerel kaynaklara göre bir ABD'li heyete öncülük eden Garrett'in ziyareti beş gün sürdü. ABD'li kongre üyesi beş gün boyunca bölgede YPG'nin yerel temsilcileriyle bir araya geldi. Garrett YPG bünyesinde teşkil edilen askeri ve sivil çok sayıda kurumla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bölgeden aktarılan videolarda Garrett'in YPG/PKK unsurlarının mevzilerini de ziyaret ettiği görülüyor.

Mepanews