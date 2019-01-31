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ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

FETÖ'cü hainler tarafından düzenlenen 15 Temmuz kanlı darbe girişimini önceden yazan ABD'li sözde yazar Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ölümle tehdit etti.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:58
ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti

15 Temmuz FETÖ darbe girişimini önceden yazanlardan, eski Pentagon yetkilisi Neo-Con yazar Michael Rubin yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir yazı kaleme aldı.

Michael Rubin, Erdoğan'ı iktidardan indirmeyi savunan yazısında skandal ifadeler kullandı.

"Erdoğan, infaz edilerek..."

Rubin Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, iktidarın Erdoğan'ın infaz edilerek son bulabileceği iddiasında bulundu. Rubin, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ne hapse atılan ilk Türk devlet adamı olacak ne de idam edilen ilk Türk lider olacak. Menderes davasında ne darbe ne de infaz haklıydı. Menderes masumken Erdoğan birçok durumda suçludur. Menderes suçsuzken, diğer tarafta yolsuzluk, savaş suçu, etnik temizlik, terör destekçiliğine dair birçok emsal vardır. Bu Erdoğan'ın infaz edilmesini mantıklı yapmıyor tabii. Erdoğan'ı infaz etmek yeni yetişecek Türk siyasetçileri aynı kutuplaşmaya ve aynı huzursuzluğa mahkum edecek."

Michael Rubin

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:58
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Menderes
  6. Michael Rubin
  7. Erdoğan

YORUM YAZ

  • Vefa Vefa 4 dk önce
    vallah ne söyleyim bilmiyorum,Azerbaycanda böyle bir laf var "her kese it havlar bize çakal" bu itin kendini infaz ederler amerikada o zaman anlar kimene laf edeceyini
  • şaban şaban 7 dk önce
    RUBİN , AYNI FETÖNÜNANNESİNİN İSMİ .... %100 Yahudi dir.
  • Recep KORKUSUZRecep KORKUSUZ8 dk önce
    Türkiye bu adamın ölüm emrini vermelidir.Rubin nerde bulunursa öldürülmelidir...
  • Sinan fenciSinan fenci12 dk önce
    Başkanımıza dokunan eller kırılır... Türk milletinin geleceği baskanımızdır. Allah ömrümüzden alsın başkanımıza versin ey abd köpekleri....
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ16 dk önce
    Ulan totoş sen sı.ta b.k.n.la oyna

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