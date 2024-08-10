ABD’li isim, Trump ve Biden’ı madara etti! Yüzyılın Hitleri, Netanyahu’nun itleri
ABD’nin ünlü siyaset yorumcularından biri olan Jackson Hinkle, soykırımcı İsrail’in aylardır süren Gazze’deki katliamlarına destek veren ABD Başkanı Joa Biden ve Başkan adayı Trump’ı rezil etti.
İşgalci İsrail’in Gazze saldırılarına karşı çıkan ve ABD’nin İsrail’e yönelik desteğine muhalefet eden ABD’li siyasi yorumcu Jackson Hinkle, Biden ve Trump’la adeta dalga geçti.
Sosyal medya hesabından paylaştığı photoshoplu fotoğrafla Biden ve Trump’a “Netanyahu’nun köpekleri” göndermesi yapan Jackson Hinkle’in paylaşımı binlerce beğeni aldı.