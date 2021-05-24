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ABD'li generaller Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü!

ABD'li General Paul Calvet ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, terör örgütü YPG/PKK'nin Suriye kolu PYD/YPG'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Kobani ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:49:00 -
ABD'li generaller Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü!

Barzani'nin yayın organı Rudaw'da yer alan habere göre; görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran "Mazlum Kobani" kod adlarıyla tanınan Ferhat Abdi Şahin, bölgede hem ekonomik hem de güvenlik ile ilgili konuları Paul Calvet ve Kenneth McKenzie ile ele almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mazlum Kobani tweetinde, "Bölgedeki emniyet ve ekonomiyle ilgili zorlukları ele almak için General Calvert ve General McKenzie ile bir araya gelmekten memnun oldum. Koalisyon güçlerinin varlığının devamı, DAEŞ ile mücadele için ortak işbirliği ve bölgeyi koruma ve istikrara kavuşturma çabaları hakkında mesajlar aldık" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "General Mazlum" diye andığı ve Türkiye'nin de görüşmesini istediği Abdi, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "manevi oğlu" olarak biliniyor.

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