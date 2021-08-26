ABD'li General: Gerekirse DAEŞ'e saldırırız
ABD'li General Kenneth McKenzie, Kabil'de yaşanan patlamanın ardından açıklama yaptı.
ABD'li General Kenneth McKenzie, Kabil'de yaşanan patlamanın ardından açıklamalarda bulundu.
ABD'li General Kenneth Mckenzie, 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Mckenzie, "DAEŞ tehdidi bize engel olamayacak" ifadesini kullandı.
Karşılık verilecek mi?
Mckenzie, "Gerekirse DAEŞ'e saldırırız." dedi.
ABD'li General Mckenzie, "Saldıranı bulunca eyleme geçmeye hazırız." dedi.
ABD askeri Kabil'e gidecek mi?
"Kabil'e ABD askeri gidecek mi?" sorusunu yanıtlayan Mckenzie, "Sahada yeterli birliğe sahibiz." açıklamasında bulundu.
Tahliye devam edecek mi?
Mckenzie, "Bu saldırıyı bekliyorduk ama tahliye sürecek." diye konuştu.