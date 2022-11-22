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Dünya ABD'li gazeteci aklınca yasağı delmeye çalıştı! Katarlı yetkililer LGBT tişörtlü Amerikalıyı içeri almadı
Dünya

ABD'li gazeteci aklınca yasağı delmeye çalıştı! Katarlı yetkililer LGBT tişörtlü Amerikalıyı içeri almadı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, ABD-Galler maçına, üzerinde LGBT'li sapkınları temsil eden tişörtle girmeye çalışan Amerikalı gazeteci stada alınmadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 22:20:00 -
ABD'li gazeteci aklınca yasağı delmeye çalıştı! Katarlı yetkililer LGBT tişörtlü Amerikalıyı içeri almadı

 Yeniakit.com.tr 

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası maçları için tribünlerde alkol yasağı uygulaması takdirle karşılanırken, maça çıkan takım kaptanlarının kollarında "One Love" yazılı, eşcinsel sapkınlarla dayanışma göstermeyi planladıkları kol bandını takmaları da yasaklandı.

Yasakları aklınca çiğnemek isteyen Amerikalı bir gazeteci, ABD-Galler maçına üzerinde LGBT'li sapkınların temsili bir tişörtle girmeye çalıştı.

Yasaklarda kararlılığını sürdüren Katarlı yetkililer, ABD'li gazeteciyi stadyuma almadı.

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