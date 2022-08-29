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Spor ABD'li futbolcu soygunda silahla vuruldu!
Spor

ABD'li futbolcu soygunda silahla vuruldu!

ABD'li futbolcu Brian Robinson Jr. başkent Washington'da, arabasını çalmaya çalışan hırsızlar tarafından silahla vurularak yaralandı

Yeniakit Publisher
2022-08-29 08:02:00 -
ABD'li futbolcu soygunda silahla vuruldu!

ABD Ulusal Futbol Ligi takımlarından Washington Commanders'da forma giyen Brian Robinson Jr., başkent Washington'da arabası çalınmaya çalışılırken silahla vurularak yaralandı. 

Washington polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Robinson Jr. kentin kuzeydoğusundaki bir sokakta arabasını çalmaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.

AA'nın aktardığı habere göre; açıklamada 2 kurşun isabet eden Robinson Jr.'ın durumunun stabil olduğu ve hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Saldırganların çocuk yaşta olduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve saldırganların henüz yakalanmadığı belirtildi.

 

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