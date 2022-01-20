ABD'li ebelere cinsiyetsiz dil zorbalığı! 'Anne demek yasak, doğuran insan diyeceksiniz'

RT'ye konuşan ABD'li ebe Malbin, “Vücudunuzdan ayrılmak, onun ne olduğunu inkar etmek ve sonra onu bir tür aydınlana durumu olarak görmek… Gerçekten çarpık" ifadelerini kullandı.

'Doğum yapan bedenler', 'Doğuran insanlar', 'Regl olan bireyler', 'Emzirici'...

Tamamen 'cinsiyetsiz dille' eğitim verildiğini söyleyen Malbin, yeterliliğini almasının ardından çocuk bekleyen çiftlere 'kendisine öğretildiği gibi' cinsiyetsiz dilde eğitimler vermeye başladı. Çalıştığı kurumun internet sitesi ve profesyonel materyalleri 'anne' veya 'kadın' kelimelerini içermiyordu:

"Doğum eğitimi için bana gelen 12 çiftin olduğu bir odada olurdum ve odadaki tek bir kadın dahi erkek olduğunu düşünmüyordu. Yine de, 'doğum yapan insanlar' gibi bir dil kullanmaya devam ederdim. Gerçekten inanılmazdı ve bunu üç yıl boyunca yaptım. Bunun garip olduğunu hissettilerse bile -eminim çoğu öyleydi- kimse bana bir şey söylemedi. Beni gücendirmek ya da ilişki içinde bir anlaşmazlık yaratmak istemediklerini düşünüyorum."

'Bu bir pazarlama işi'

Malbin için bardağı taşıran son damla ise, sezaryen ameliyatın 'göbek doğumu' olarak adlandırılması oldu. Malbin "Bu Orwellvari (George Orwell'in dilin aldatıcı ve manipüle edici kullanımına dair tezine ithaf edilen bir kavram) ve mantıklı değil, herkes sezaryen ameliyatının göbekle doğumdan ibaret olmadığını bilir. Burada kimi korumaya çalışıyoruz? Bu, yalnızca bu 'göbek doğumlarını' satan hastanelere fayda sağladığını gördüğüm bir pazarlama işi. Sezaryen ameliyatı olan herhangi bir kadın, bunun büyük bir karın ameliyatı olduğunu bilir ve sezaryen sonrası vajinal doğum yapan herhangi bir kadın, bunların aynı olmadığını bilir. Öyleyse neden onlarmış gibi davranıyoruz? Dilimizle sürekli bu tavizleri vermek kime hizmet ediyor?” ifadelerini kullandı.