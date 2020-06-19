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Dünya

ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden 'Trump'ın ırksal tutumu' nedeniyle istifa

ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor'ın Başkan Donald Trump'ın ülkedeki ırkçı gerginlikleri ele alma biçimi nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:22:00 -
ABD'li Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden 'Trump'ın ırksal tutumu' nedeniyle istifa

ABD'li Washington Post gazetesi, Trump'ın Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Dışişleri Bakanlığında görev yapan Yasama İşleri Bakan Yardımcısı Mary Elizabeth Taylor'ın sunduğu istifa mektubunu yayımladı.

Taylor tarafından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderilen istifa mektubunda, "Başkanın ırksal adaletsizlik ve siyahi Amerikalıları kapsayan eylemleri temel değerlerim ve inançlarımla uyuşmuyor. Bu durumda vicdanımın sesini dinleyerek Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmak zorundayım." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığında söz konusu göreve gelen ilk siyahi diplomat olan Taylor, 2017 ve 2018 yılları arasında Beyaz Saray'da Yasama İşleri Başkanının özel asistanı olarak görev yaptı.

Trump, 25 Mayıs'ta Minneapolis'te siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan protestolara yer yer sert tepki göstermiş, özellikle başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olaylarını gerekçe göstererek ağır güvenlik önlemleri alınması talimatı vermişti.

 

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