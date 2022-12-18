ABD'li dev bankadan tehdit gibi Türkiye raporu! Dolar tahminini paylaştılar

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayınladı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası, seçimler ve dolar kuru hakkında değerlendirmelerde bulunulan raporda, seçimi muhalefetin kazanması durumunda ekonomide olması beklenen gelişmeler ele alındı. TL'nin 2023'te dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi olacağını belirten dev banka, yıl sonu dolar tahminini de 23 lira olarak açıkladı.

Türkiye kritik seçimlere hazırlanırken, yurt dışında da seçime ilişkin beklenti ve değerlendirmeler içeren yorumlar artıyor. ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, dün yayımlanan "Küresel ekonomik görünüm-2023" başlıklı raporunda, dünyada gelecek yılın anahtar temalarından biri olarak Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yer verildi. "Yaklaşan başkanlık seçimleri Arjantin ve Türkiye ekonomilerinin gidişatını değiştirme potansiyeline sahip" denilen raporda, iki ülkenin de yüksek enflasyonla boğuştuğu ancak seçimle gelecek yeni yönetimlerin sadece enflasyonu kontrol altına almakla kalmayıp ülkelerini ekonomik refah yoluna sokacak yeni politikalar uygulayabilecekleri belirtildi.

"Rakibi mahkum edildi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koltuğundan kaldırmanın zor olacağı çünkü bir dönem daha görevde kalmak istediği belirtilen raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararına da işaret edilerek "Son olarak Erdoğan'ın en büyük rakibi mahkum edildi ve bu nedenle gelecek yılki seçimlere muhtemelen katılamayacak" denildi.

"Türkiye için kırılma noktası"

Raporda "Türk halkı muhalefet adayını seçerse ve Erdoğan barışçıl bir şekilde görevi bırakırsa, Türk ekonomisi ve para birimi için bir kırılma noktası olabilir" ifadeleri yer aldı.

Muhalefet kazanırsa ne olur?

Türkiye'deki enflasyon sorununun, merkez bankası bağımsızlığının olmaması nedeniyle daha da arttığı, Erdoğan para politikasında ipleri elinde bulundurmaya ve faiz oranlarını düşük tutmaya devam ettikçe TL'nin aşırı baskı altında kalmaya devam edebileceği belirtilen raporda, muhalefetin kazanması durumunda ortaya çıkabilecek tabloya dair şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'deki seçimler rejim değişikliğiyle sonuçlanırsa, TL yakın tarihin en güçlü yükselişlerinden birini yaşayabilir. Yeni bir yönetim, merkez bankası bağımsızlığı, enflasyonu kontrol altına almak için ortodoks bir yaklaşım ve potansiyel olarak TL ile TL cinsi varlıklara yönelik yabancı sermaye girişlerine neden olabilir."

Dolar tahmini

Raporda 2023 yılı sonu için kur tahminlerine de yer verildi. 2023'te dolar karşısında en fazla değer kaybının Arjantin Pesosu ve TL'de beklediklerini belirten banka ekonomistleri, dolar/peso kurunda yüzde 102,6, dolar/TL kurunda yüzde 23,4 artış tahmininde bulundu. Bu tahmine göre, şu an 18,64 olan dolar/TL kurunun bu yıl sonunda 19, Haziran 2023'te 21, 2023 yılı sonunda 23 TL olması bekleniyor.