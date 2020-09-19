  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında "Yüksek Mahkeme Yargıcı" tartışması
Aktüel

ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında "Yüksek Mahkeme Yargıcı" tartışması

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un dün hayatını kaybetmesi, Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında yeni aday tartışması başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:02:17 -
ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında "Yüksek Mahkeme Yargıcı" tartışması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, dün hayatını kaybeden ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un yerine aday belirlemeye hazırlanırken Demokratlar, Ginsburg'dan boşalan yerin başkanlık seçimi sonrasına bırakılmasını istiyor.

Trump, Twitter mesajında, Senatodaki Cumhuriyetçi üyelerden Ginsburg'dan boşalan yeri doldurmak için bir an önce adım atmalarını istedi.

Trump, "Bizler, insanlar tarafından onlar adına kararlar alabilmek için güce ve önemli pozisyona getiriliriz. Bu pozisyonlardan en önemlilerinden birisi ise ABD Yüksek Mahkeme yargıçlarının seçimi olarak kabul edildi. Bu üstümüzdeki bir yükümlülüktür. Gecikme olmamalı!" ifadelerini kullandı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da buna destek veren br açıklama yayımlayarak, Trump'ın yeni bir aday belirlemesi durumunda senato olarak bir an önce oylamaya gideceklerini ve söz konusu adayı onaylayacaklarını ifade etti.

- Demokratlardan tepki

Ginsburg'un yerine kimin geleceğine dair gelecek yılın beklenmesi gerektiğini savunan Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin 2016'da hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Antonin Scalia'nın yerine eski Başkan Barack Obama tarafından belirlenen adaya karşı çıktıklarını hatırlattı.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Senatör Charles Schumer, konuya dair McConnell'in 2016'da attığı bir tweeti alıntılayarak, "Amerikan halkının sonraki Yüksek Mahkeme yargıcının atanmasında fikirleri olmalı. Bu nedenle açılan pozisyon yeni bir başkan gelene kadar doldurulmamalı." ifadesini kullandı.

Demokrat Senatör Dianne Feinstein de Trump'ın açıklamasına sert tepki göstererek, seçim öncesinde yeni bir aday için oylamaya gitmeyeceklerini ifade etti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ginsburg, 2020 başlarında geçirdiği ameliyat sonrasında evinde tedavi görmeye başlamış ancak dün hayatını kaybettiği haberi gemişti.

Dönemin Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993 yılında mahkemeye atanan Ginsburg, liberal görüşleriyle tanınıyordu.

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçları başkan tarafından belirleniyor ve Senato onayının ardından ömür boyu sürecek görevine başlıyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Altını olanlar dikkat!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat!

Stratejist Jingyi Pan, ABD seçimleri ile muhtemel ek ABD mali desteğinin yatırımcıların radarında olacağını ve bunların da altın fiyatları h..
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! 23 Eylül'den itibaren...

İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Eylül tarihinden itibaren tüm kamu kurumlarına girmeden önce HES kodu alınmasını zoru..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı