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Siyaset ABD'li Bloomberg'ten Babacan'a 'ekonomi' vetosu!
Siyaset

ABD'li Bloomberg'ten Babacan'a 'ekonomi' vetosu!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 13:15:00 -
ABD'li Bloomberg'ten Babacan'a 'ekonomi' vetosu!

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda ekonominin başına Ali Babacan'ın değil, İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın geçeceğini yazdı.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in devirdiği masaya geri dönmesiyle adaylık krizi son buldu.

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile TBMM'de pazarlık masasına oturması ve kapalı kapılar ardından neler konuştuğu merak konusu oldu.

Partiler arasındaki bakanlık pazarlıkları devam ederken dünya medyası da Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu pazarlıklar ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'e konu oldu. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın seçimi kazandığı bir senaryo üzerine kaleme alınan yazıda ekonomi yönetiminde kimi görev yapacağı kulisine yer verildi.

BABACAN'A DEĞİL BİLGE YILMAZ'A VERİLECEK

"Bir Wharton Profesörü Seçimlerden Sonra Türkiye Ekonomisinde Devrim Sözü Verdi" başlıklı yazıda, ekonomide DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değil, İyi Partili Bilge Yılmaz'ın sözünün geçeceğine işaret edildi.

EĞİTİNİ ABD'DE ALDI

Pennsylvania Üniversitesine'ne bağlı Wharton İşletme Yüksekokulu'na (Wharton Business School) profesörlük yapan Bilge Yılmaz, 1 yıllık Türkiye gezisinin ardından İyi Parti ile siyasete atılmıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedefi seçimin kazanılması durumunda Bilge Yılmaz'a ekonomiyi teslim etmek.

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