ABD'li banka için analizler yapıldı! Silikon Vadisi iflas etmesinin ardından Etsy, o rakamı geciktirmeye başladı

Kullanıcılarına ödeme yapmak için son zamanlarda krizle çalkalanan Silikon Vadisi Bankasını kullanan çevrimiçi alışveriş platformu Etsy, ödemelerin geciktiğini ve gecikmesinin sebebini açıkladı.

Dün öğlen saatlere sizlere ABD ekonomisindeki Silikon Vadisi Bankası (SVB) krizinden sizlere bahsetmiştik. ABD’deki girişimcilerin büyük oranda tercih ettiği banka olan SVB, tek seferde 21 milyar dolarlık varlık satmış ve üstüne ek 2,25 milyar dolarlık hissesini satışa çıkarmıştı.

Amerikan finans sistemi için kara bir hafta geride kaldı. Sadece 48 saat içinde, bankacılık sektörü iki büyük bankanın iflas etmesiyle sarsıldı. Bu da ABD’li girişimcileri paniğe itmiş, insanların parasını SVB’den aniden çekmek istemesine sebep olmuştu. Bütün bu krizin ortasında SVB’yi kullanan ve ülkemizde de kullanıcısı fazla olan Etsy platformu, kullanıcıların ödemesini yatırmakta zorlandığını açıkladı.

SVB inovasyon ekonomisinde merkezi bir oyuncuydu. Silikon Vadisi'ndeki teknoloji endüstrisinin bel kemiğiydi. Özel finansal hizmetler, endüstri uzmanlığı, değerli bir ağ ve güçlü bir itibar sağlayarak girişim ekosisteminde önemli bir rol oynadı.

Sebebini böyle duyurdular!

Etsy, kullanıcıların ödemelerinin gecikmesini SVB olaylarına bağladı



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Etsy, ödemesini geciktirdiği bir Türk kullanıcıya yukarıdaki mesajı göndermiş. webtekno aktardı! Mesajın çevirisi tam olarak şöyle;

“Bugün için planlanan ödemenizde bir gecikme olduğunu bildirmek istedik. Bu gecikme, Etsy’nin bazı kullanıcılara ödeme yapmak için kullandığı Silikon Vadisi Bankasında yakın zamanda yaşanan olaylardan kaynaklanıyor. Ödeme ortaklarımız ile ödemenizi en erken zamanda yapabilmek adına çalışıyoruz.” dedi.

Diğer ABD bankaları düşecek mi? SVB ve Silvergate'in sorunları, özellikle şüphe müşterilerin paralarını çekmek için bu bankalara koşmasına neden olabileceğinden, diğer bölgesel bankalara sıçrayabilir mi?

Korkunç tahminleriyle tanınan ekonomist Peter Schiff, "ABD bankacılık sistemi 2008'den çok daha büyük bir çöküşün eşiğinde" dedi.