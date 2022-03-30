ABD'li albaya sonra ne yaptın, bir de onu anlatsana albay!

Kuzey Irak’ta görev yapan Türk askerlerine çuval geçirilmesinin intikamını aldığı iddia edilen emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, ırkçı Zafer Partisi’ne katıldı. Parti rozeti, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından takılan emekli Kurmay Albay Ergen, Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atandı.

ABD’li albayı soyarak esir aldığı iddia edilmişti

4 Temmuz 2003’te, Irak’ın Süleymaniye kentinde, ABD askerleri tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 11 askerimiz, başlarına çuval geçirilerek Bağdat’a götürüldü. Askerlerimiz orada bir hafta rehin tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Aziz Ergen, bu olaydan bir hafta sonra Şırnak Alay Komutanlığı’nda görevlendirildi.

Süleymaniye’deki çuval olayından 10 ay sonra, mayıs 2004’te bir Amerikalı albayı esir alıp, soyduğu iddia edilen Ergen o anları verdiği bir demeçte şu şekilde anlatmıştı:

"O gün Kokpitepe birliğimdeki görevli üsteğmenim, Kuzey Irak'ın içerisinden kendilerine doğru 15 aracın geldiğini ve söz konusu araçların üzerinde Amerikan üniforması bulunan bazı askerler ile peşmergelerin olduğunu bildirdi. Ellerinde uzun namlulu silahlar da vardı. Hemen o bölgeye doğru yola çıktım. Saat 18.00 sıralarında Kokpitepe'ye ulaştım ve bölgenin komuta gerevini aldım. 'Yaklaşmayın' ikazlarımıza rağmen ısrarla geliyorlardı. Karşı tarafın ikazlarımıza uymaması üzerine, ABD'li Albay Martin Rollinson ve 5 peşmergeyi yakalayarak gözaltına aldık"

“Hemen orada soyunmalarını istedim. İtiraz etmeden soyundular. Hepsi çırılçıplak kaldı. Bu sırada Albay Rollinson ve peşmergeler korkudan tir tir titriyordu. ABD'li Albay, Türkçe olarak bana, 'Ben, Amerika Birleşik Devletleri'nden Albay Martin. Siz ne hakla ABD'nin işgal ettiği bir toprağa girersiniz' diye çıkıştı. ABD'li Albayı ayağa kaldırıp uçurumun kenarına götürdüm. Dizleri daha çok titremeye başladı. 'Ben de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Kurmay Albay Aziz Ergen. Biz Irak topraklarını işgal etmedik. Sadece sınırlarımızı koruyoruz. Eğer işgal etmiş olsaydık bizi Bağdat'ta bulurdunuz. Bak buralar bizim karakollarımız işte onları koruyoruz' dedim. ABD'li Albayın niyeti belliydi, peşmergeleri yanına alarak timimize baskın gerçekleştirip 19 Mayıs günü 2. çuval şovunu yapacaklardı"

ABD'li albaya sonra ne yaptın, bir de onu anlatsana albay!

Olayın hikayesini kurgulayarak uzunca anlatan emekli Kurmay Albay Aziz Ergen, ABD'li albaya sonra ne yaptığını hiçbir şekilde anlatmadı. Biz de diyoruz ki; ABD'li albaya sonra ne yaptın, bir de onu anlatsana albay!