ABD–İran görüşmelerinde sürpriz İran’dan yeni teklif

Trump, İran’ın ABD taleplerine yönelik yeni bir teklif hazırlığında olduğunu açıklarken Pakistan kaynakları İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin İran'ın taleplerini ve çekincelerini İslamabad yönetimine ilettiklerini açıkladı.

Washington cephesinden gelen bu açıklamayla eş zamanlı olarak Asya hattından da dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Pakistan kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yürüttüğü diplomasi trafiğine dikkat çekerek gelişmeyi şu ifadelerle aktardı: "İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran'ın sürece dair taleplerini ve masadaki çekincelerini doğrudan İslamabad yönetimine iletti."

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da yeniden başlaması beklenen müzakereler öncesinde, İran'ın Washington'un taleplerini karşılamaya yönelik yeni bir teklif hazırlığında olduğunu bildirdi.

ABD–İRAN HATTINDA KRİTİK TEMAS

ABD Başkanı Donald Trump, bir İngiliz haber ajansına telefonla verdiği mülakatta, ABD ve İran heyetlerinin hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirmesi beklenen görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Tahran yönetiminin Amerikan taleplerini karşılamayı hedefleyen bir öneri üzerinde çalıştığını belirterek, “Bir teklif yapıyorlar, ne olacağını henüz bilmiyorum ama göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde İran tarafında kiminle muhatap olduklarına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, isim vermekten kaçınarak, “Bunu açıklamak istemiyorum ancak şu an söz sahibi olan, yetkiyi elinde tutan kişilerle görüşüyoruz” dedi.