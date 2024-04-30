Abdi İbrahim Körfez ülkelerine de ilaç olacak!

Abdi İbrahim ile Cigalah Healthcare arasında kurulan ortaklık kararı Cidde'de düzenlenen imza töreniyle duyuruldu.

Ortaklık kapsamında, Türkiye'den ihraç edilen ilaçlar Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinde pazarlanacak. Ayrıca, bazı ürünlerin Suudi Arabistan'da ikincil paketlemesi ve yerel üretimi için teknoloji transferi de planlanıyor.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmasına yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Cigalah Healthcare'in Suudi pazarında pek çok sektörde elde ettiği başarıların, ortaklık için kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti.

Barut, Abdi İbrahim'in 112 yıllık tecrübesine dikkati çekerek, şirketin tamamen yerli sermayeye sahip olduğuna vurgu yaptı.

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Dünyanın en büyük 100 ilaç firması arasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Barut, "Bu nedenle de güçlü uluslararası ilaç şirketleriyle çok değerli işbirliklerimiz ve kurduğumuz ortak şirketler var." ifadelerini kullandı.

Barut, şirketin yüzde 50 Abdi İbrahim ve yüzde 50 Cigalah Healthcare ortaklığıyla kurulduğu bilgisini paylaşarak, Cigalah Healthcare'e bağlı Alpha İlaç ile de üretim alanında iş birliği yapılacağını açıkladı.

İlk etapta merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum ve onkoloji ilaçlarını Suudi halkı ile buluşturacaklarını ifade eden Barut, antidiyabetik, oftalmoloji, biyobenzer ilaçlar ve tüketici sağlığı ürünlerini de ekleyerek kademe kademe portföylerini geliştireceklerini belirtti.

Barut, "Ortak girişim şirketimiz ile 5 yıl içinde 500 milyon Suudi Arabistan Riyali, yani 133 milyon dolardan fazla büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.