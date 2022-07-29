'Abdest almayı dahi bilmeyenler…' Çamuriyet'e kapak üstüne kapak!

Yeniakit.com.tr

Youtuber Büşra Dede, Cumhuriyet gazetesinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hadis-i şerifini kullanarak, manşetinde kullandığı skandal ifadeleri eleştirdi.

"Şimdiki İslam düşmanları hem cahil hem de hadsiz." diyen Dede, "Cumhuriyet gazetesi manşetten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında verdiği fetvayı gündeme getiriyor. Ya size ne? Sizi bağlayan ne var? Attığınız her adımda İslam ne emrediyor diye mi düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Büşra Dede, tokat gibi eleştirisine şöyle devam etti:

Bin 400 yıldır Müslümanlar bu dini yanlış öğrendi, İslam'ı bilmiyor. Cumhuriyet, Tele 1, T 24 ve Birgün'de abdest dahi almayı bilmeyen editörlerin atacağı manşete kaldı. Açık açık söyleyin ya, "Biz Müslümanlardan nefret ediyoruz" deyin.