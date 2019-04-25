0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Orucu bozan durumlarla ilgili bazı hususlarda oruçla yükümlü kimseler dönem dönem ikilemde kalıyor. Oruç tutanların en fazla başına gelen kaza durumlardan birisi de abdest alırken yanlışlıkla su yutmak. Peki, abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

25 Nisan 2019 Perşembe 13:07
Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? | Orucu bozan durumlar

Orucu bozan durumlarla ilgili bazı hususlarda oruçla yükümlü kimseler dönem dönem ikilemde kalıyor. Oruç tutanların en fazla başına gelen kaza durumlardan birisi de abdest alırken yanlışlıkla su yutmak. Peki, abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı?

Abdest alırken istemeden su yutmak oruç tutan kişilerin oruçlarıyla ilgili durumları araştırmasına neden oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında konuyu 3 başlık altında değerlendiriyor. İşte kurumun abdest alırken yanlışlıkla su yutan kişilerle ilgili yaptığı o açıklama…

 

Oruçlu olduğunun farkındaysa orucu bozulur

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Oruçlu olduğunu

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebindeki istisnalar

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:07
  1. Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak
  2. Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı?
  3. Abdest alırken
  4. Abdest alırken su yutmak
  5. Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı
  6. Orucu bozan şeyler nelerdir
  7. Diyanet orucu bozan durumlar listesi
  8. orucu bozan şeyler
  9. orucu bozan durumlar
  10. orucu bozan durumlar nelerdir
  11. Diyanet orucu bozan şeyler
  12. Diyanet orucu bozan şeyler listesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’de Özel Hukukun Güncel Meseleleri Konulu Sempozyum Düzenlendi
    1. ERÜ’de Özel Hukukun Güncel Meseleleri..
    2. Resmen açıkladı! Trump'a bomba rakip
    3. Sivas’ta inadına patates üretilecek
    4. Zeka küpleri yarıştı
    5. Real Madrid, 39 yaşındaki Reyes'in..
    6. Yalova Valisi Erol yaz sezonunu..
    7. 1 Mayıs 2019 nerede kutlanacak 1 Mayıs..
    8. Ufuk Turu Toplantıları ’Sosyal..
    9. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı..
    10. Kayseri İl Mili Eğitim Müdürü..
    11. Kütahya’da bitkisel üretim değeri..
    12. Kütahya Tarım Fuarı açıldı
    13. THY Euroleague’de play-off üçüncü..
    14. İzmir'de göçmenler için psikososyal..
    15. Serbest piyasada altın fiyatları
    16. Ekolojik Kreş’ten uçurtma şenliği
    17. Sultanahmet'te dünyanın en büyük "lale..
    18. Pekin’de asansör kazası: 11 ölü
    19. Aşı olmak orucu bozar mı? İğne..
    20. Süryani Ortodoks liderden saldırı..
    21. "Lider Çocuk Tarım Kampı" başladı
    22. Anestezi orucu bozar mı? | Orucu bozan..
    23. Yeni Zelanda askerleri atalarını..
    24. Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul’da..
    25. Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak..
    26. ATO heyeti THY’nin direkt uçuşuyla..
    27. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    28. Bursa’da çamur yağdı, oto yıkamacılar..
    29. İtalya'dan yürüyerek Çin'e gidiyor
    30. Büyükşehir Muğla’ya 2 milyar 737..
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    Hanri'yi 'Türk yaptık' derken Arife'leri kaybettik
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’