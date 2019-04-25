Orucu bozan durumlarla ilgili bazı hususlarda oruçla yükümlü kimseler dönem dönem ikilemde kalıyor. Oruç tutanların en fazla başına gelen kaza durumlardan birisi de abdest alırken yanlışlıkla su yutmak. Peki, abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? | Diyanet orucu bozan durumlar listesi

Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak orucu bozar mı?

Abdest alırken istemeden su yutmak oruç tutan kişilerin oruçlarıyla ilgili durumları araştırmasına neden oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında konuyu 3 başlık altında değerlendiriyor. İşte kurumun abdest alırken yanlışlıkla su yutan kişilerle ilgili yaptığı o açıklama…

Oruçlu olduğunun farkındaysa orucu bozulur

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Oruçlu olduğunu

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebindeki istisnalar

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).