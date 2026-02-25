  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin'e büyük destek! Laikçi züppeliğe topyekûn tepki! Gökyüzünden parçalar yağdı! F-16 faciasının tanığı konuştu İstanbul'da korkutan yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ‘Dertleri Laiklik Değil, İslam!’ Bakan Tekin o soruya böyle cevap verdi Epstein soruşturmasına ilişkin dosyalarda onlarca FBI kaydı eksik Adalet Bakanlığı 'pislik' temizlemiş! 300'den fazla jet ve askeri uçak bölgede konuşlandırıldı Uçan ne varsa hepsi orta Doğu'da Emekli maaşlarında 28 bin TL formülü masada! Kimler yararlanacak, nasıl ödenecek? 25 Şubat 2020: Hikmet Köksal'ın ölümü (Darbeci asker) İmamoğlu’nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan’ın iddiaları CHP’yi sarstı Ramazan'da 'ucuz et' vurgunu! Eş-dost seferberliği rafları kuruttu: İhtiyaç sahibi değil, stokçu kazanıyor
İSLAM Abdest alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?
İSLAM

Abdest alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Abdest alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?

Ramazan’da hem namazını hem orucunu titizlikle yerine getirenler özellikle abdest alırken bir hayli gerginlik yaşıyor. Bunun sebebi ise ‘Acaba orucum bozuldu mu?’ sorusunun sürekli zihinlerinde yankılanıyor olması.. Abdest sırasında yanlışlıkla su yutulursa oruç geçersiz olur mu, kaza gerekir mi?

Oruçluyken yapılan her hareket daha dikkatli bir hal alıyor. Özellikle abdest sırasında ağza ve burna su verirken yaşanan küçük bir dalgınlık, “Orucum bozuldu mu?” endişesine yol açabiliyor. İstemeden boğaza su kaçması durumunda hükmün ne olduğu araştırılıyor.

 

Abdest alırken boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu:

Orucun bozulması konusunda hata; kişinin oruçlu olduğunu bildiği hâlde, orucu bozan durumun kasıtsız meydana gelmesidir. Örneğin abdest sırasında ağza ve burna su verilirken istem dışı boğaza su kaçması böyledir. Bu şekilde orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

 

Boğaza su kaçması, kişinin oruçlu olduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış olur ve oruç bozulmaz. (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/202) Bir sahabi Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. (Orucum bozuldu mu)?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da; “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm, 39 [2398]; bk. Buhârî, Savm, 26 [1933]; Müslim, Sıyâm, 171 [1155]) cevabını vermiştir.

 

Şâfiî mezhebine göre; abdest veya gusül alırken ağız ve burna az miktarda alınan su, elde olmayarak (hataen) boğazdan inerse oruç bozulmaz. Çünkü oruçlu iken abdestte ağza ve burna az miktarda su vermek menduptur. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve burna su almak gibi bir sebeple hataen su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/158)

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?
Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

İSLAM

Geniz akıntısı orucu bozar mı? Geniz akıntısı olan kaza orucu tutmalı mı?

Hem Ruhun Hem Kalbin İlacı: Oruç tutmak kalbi böyle güçlendiriyor
Hem Ruhun Hem Kalbin İlacı: Oruç tutmak kalbi böyle güçlendiriyor

Sağlık

Hem Ruhun Hem Kalbin İlacı: Oruç tutmak kalbi böyle güçlendiriyor

Kusunca oruç bozulur mu? Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?
Kusunca oruç bozulur mu? Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?

İSLAM

Kusunca oruç bozulur mu? Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?

Anestezi orucu bozar mı?
Anestezi orucu bozar mı?

İSLAM

Anestezi orucu bozar mı?

Kan verilince oruç bozulur mu? Kan veren oruç bozmalı mı?
Kan verilince oruç bozulur mu? Kan veren oruç bozmalı mı?

İSLAM

Kan verilince oruç bozulur mu? Kan veren oruç bozmalı mı?

Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?
Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?

İSLAM

Sınavı olan oruç tutmasa olur mu? Sınavı olan orucu kazaya bırakabilir mi?

Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi
Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi

Gündem

Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi

Düşük yapan kadın oruç tutabilir mi?
Düşük yapan kadın oruç tutabilir mi?

İSLAM

Düşük yapan kadın oruç tutabilir mi?

Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?
Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?

İSLAM

Kazaya kalan oruç ne zamana kadar tutulmalı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23