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Gündem Abdest alacakmış gibi yaptı, askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı
Gündem

Abdest alacakmış gibi yaptı, askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı

Fatih’te bir cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinin üzerine ceket asan hırsız, ceketten 10 bin dolar çaldı. Zanlı kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 13:55:00 -
Abdest alacakmış gibi yaptı, askıdaki ceketten 10 bin dolar çaldı

Fatih’te bir cami şadırvanında abdest alan kişinin ceketinin üzerine ceket asan hırsız, ceketten 10 bin dolar çaldı. Zanlı kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz ay Fatih Laleli Camii’ne ait şadırvanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye gelen yabancı uyruklu Shokhzod Z., şadırvanda abdest almak için ceketini duvardaki askılığa astı. O sırada şüpheli Erol T. de ceketini Shokhzod Z.’nin ceketinin üstüne astı ve perdeleme yaparak ceketin iç cebinde bulunan 10 bin doları çaldı. Abdest alacakmış gibi yapan Erol T., daha sonra ceketini alıp kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda kimliği tespit edilen ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Erol T. (51), Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan hırsızlık anı ise kameraya saniye saniye kaydedildi.

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