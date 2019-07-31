AB'den Yunanistan'ın internet altyapısı desteğine onay AB Komisyonu, Yunanistan'ın genişbant internet altyapısına 300 milyon avro kamu desteği vermesini onayladı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın hızlı internet altyapısını genişletmek için 300 milyon avroluk kaynak aktarmasına onay verdi. AB Komisyonu, Yunanistan'ın genişbant internet ağının geliştirilmesine 300 milyon avroluk destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı. Yunanistan'ın söz konusu kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi göstermediği bölgelerde internet ağını geliştireceğine dikkat çekilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu olduğu kaydedildi. AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.