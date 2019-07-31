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AB'den Yunanistan'ın internet altyapısı desteğine onay

AB Komisyonu, Yunanistan'ın genişbant internet altyapısına 300 milyon avro kamu desteği vermesini onayladı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:27
AB'den Yunanistan'ın internet altyapısı desteğine onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın hızlı internet altyapısını genişletmek için 300 milyon avroluk kaynak aktarmasına onay verdi.

AB Komisyonu, Yunanistan'ın genişbant internet ağının geliştirilmesine 300 milyon avroluk destek vermesinin birlik kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın söz konusu kaynakla genişbant altyapısı bulunmayan ve özel sektörün ilgi göstermediği bölgelerde internet ağını geliştireceğine dikkat çekilen açıklamada, desteklemenin AB'nin dijital alandaki stratejik hedefleriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:27
  1. AB
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  3. internet
  4. YUNANİSTAN

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