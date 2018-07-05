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AB'den vize şoku! Kırmızı ve gri pasaportlular...

Yolculuklara ilişkin onay ve bilgi sistemi olan ETIAS’ın hayata geçirilmesiyle birlikte Schengen Bölgesi’ne vizesiz girme hakkına sahip olan kişiler ‘ön onay’ almak durumunda kalacak.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
AB'den vize şoku! Kırmızı ve gri pasaportlular...

Bu adımın atılmasında güvenlik kaygıları, mülteci krizi ve terörle mücadele önemli rol oynadı. Avrupa Parlamentosu’nun masaya yatırdığı ve ilgili bir raporu onaylayacağı yeni uygulama ile AB bir bakıma üye ülkelerine gelecekler hakkında önceden bilgi sahibi olacak.

Yasal düzenleme çalışmaları 2016’dan bu yana yürütülen ETIAS, tamamen elektronik bir uygulama olacak ve Schengen Bölgesi’ne girecek kişiler hakkında detaylı bir güvenlik araştırmasına dayanacak.

Sistemle vizeye ihtiyaç duymayan kişilerin AB açısından güvenlik tehdidi oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

En geç 2021’de yürürlüğe sokulması öngörülen ETIAS, yolcular hakkında bilgi toplayacak, izleyecek ve bilgileri güncelleyecek.

Yolcuların ETIAS içi internet üzerinde bir belge doldurması gerekiyor. Sistem, belgede yer alan verileri kontrol ederek seyahate onay verecek ya da ilgili kişinin Schengen Bölgesi’ne girişini yasaklayacak. Başvuruya cevap dakikalar içinde alınacak. Yolcu, belgede Schengen’e ilk girişi yapacağı ülkeyi bildirmek ve girişi bu ülkeden yapmak durumunda olacak.

ETIAS’a başvuru için 7 Euro ücret alınacak. 18 yaşından küçükler ve 70 yaşından büyükler ise ücret ödemeyecek. ETIAS’tan alınan onay üç yıl geçerli olacak. ETIAS’tan onay çıkmaması durumunda Schengen’e vizesiz girme hakkı olsa da girişe izin verilmeyecek. Schengen vizesine sahip kişiler ise ETIAS’a başvurmak zorunda olmayacak.

Hürriyet

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
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