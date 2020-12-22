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Dünya AB'den üye ülkelere 'İngiltere'ye seyahatleri durdurun' çağrısı
Dünya

AB'den üye ülkelere 'İngiltere'ye seyahatleri durdurun' çağrısı

Avrupa Birliği 27 üye ülkeye, bir sonraki duyuruya kadar Birleşik Krallık'a ve İngiltere'ye gereksiz tüm seyahatlerin durdurulmasını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:46:00 -
AB'den üye ülkelere 'İngiltere'ye seyahatleri durdurun' çağrısı

İngiltere'nin koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma hızının daha yüksek olduğunu açıklamasının ardından Avrupa Birliği ülkelerindeki endişe giderek artıyor. Söz konusu açıklamanın ardından AB ülkeleri, İngiltere'ye seyahatleri durdurma kararı almıştı. AB tarafından bugün yapılan açıklamada, 27 üye ülkeye bir sonraki duyuruya kadar İngiltere'ye 'zorunlu olmayan' tüm seyahatleri durdurma çağrısında bulundu.

AB Adalet Komiseri Didier Reynders, yasak kapsamında yaşanabilecek mağduriyetlere değinerek, "Üye devletler, İngiltere ile AB arasında gereksiz seyahatleri durdurmaları için koordineli hareket etmelidir. Bununla birlikte seyahat yasakları, binlerce AB ve İngiltere vatandaşının evlerine dönmesini engellememelidir" ifadelerini kullandı.

Kamyon sürücüleri de dahil olmak üzere AB içindeki nakliye personelinin, seyahat yasağından muaf tutulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ülkelerine veya ikamet adreslerinin bulundukları yere dönenlerin de Covid-19 testi yaptırmak şartıyla seyahat edebilmelerinin serbest olması gerektiği aktarıldı.

 

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