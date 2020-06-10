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Ekonomi

AB'den Ürdün ve Lübnan'daki Suriyelilere destek

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:34:25 -
AB'den Ürdün ve Lübnan'daki Suriyelilere destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ürdün ve Lübnan'da bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik yaklaşık 55 milyon avroluk destek paketini onayladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Suriyelilere ev sahipliği yapan Ürdün ve Lübnan'a yönelik destek paketlerine onay verildiğini açıkladı.

Buna göre, Ürdün'e salgınla mücadele amacıyla tıbbi ekipman alımı, sığınmacı kamplarındaki koşulların iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için toplam 20,1 milyon avro mali destek sağlanacak.

Lübnan'a da Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetleri, su ve hijyen gibi ihtiyaçları için 34,6 milyon avro kaynak aktarılacak.

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