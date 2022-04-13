  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ramazan ayında oruç tutan tiryakiler dikkat! Sigara isteğini anında kesiyor

CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız

Tunç Şatıroğlu altını olanları uyardı! Bunu düşünenler hemen döviz bürosuna koşsun...

Şimdi değilse ne zaman! Yarın çok geç olabilir… Ahlaksız merkeze kilit vurulsun

Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Yeni ittifak iddiası olay oldu! 'Oyu 2 puan arttı'

İlham Aliyev'den ikiyüzlülüğe sert tepki: Bir hafta gazsız kaldılar herkes bizi aradı

2 dağ arasında çelik köprü... Zengin etmek için mi yapılmış?! Müteahhitlere amma da para yedirmişler (!)

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz
Dünya AB'den Ukrayna'ya ek yardım paketine onay
Dünya

AB'den Ukrayna'ya ek yardım paketine onay

AVRUPA Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik 500 milyon avro ek yardım paketini kabul etti. AB Konseyi tarafından kabul edilen ve 'Avrupa Barış Desteği (EPF)' çerçevesinde Ukrayna'ya yapılacak toplam yardım miktarı 1,5 milyar avroya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 22:19:00 - 2022-04-13 22:24:34
AB'den Ukrayna'ya ek yardım paketine onay

AVRUPA Birliği (AB), 'Avrupa Barış Desteği (EPF)' çerçevesinde Ukrayna'ya yönelik 500 milyon avro ek yardım paketini kabul etti. AB'nin Ukrayna'ya yapacağı toplam yardım miktarı 1,5 milyar avroya ulaştı.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ''Konsey, EPF çerçevesinde AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunması, yeteneklerinin ve direncinin daha fazla desteklemesi ve sivil nüfusu saldırılara karşı korumasına izin verecek iki yardım tedbirini kabul etti" denildi.

Açıklamada ayrıca, ''AB, Ukrayna için EPF çerçevesinde halihazırda seferber edilen kaynaklara 500 milyon avro ekleyerek başlangıç bütçesini üç katına çıkararak 1,5 milyar avroya çıkaracak'' ifadelerine yer verildi.

''Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak''
Yeni destek paketi hakkında açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ''Bu yeni ilave 500 milyon avro ile AB, AB üye devletlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini desteklemek için toplam 1,5 milyar avro tahsis etti. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırıya hazırlanırken topraklarını ve nüfusunu savunmak ve daha fazla acı çekmesini önlemek için Ukrayna'ya askeri desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız çok önemli'' ifadelerini kullandı.

 

Rusya'dan ABD Kongresi'nin 398 üyesine yaptırım kararı
Rusya'dan ABD Kongresi'nin 398 üyesine yaptırım kararı

Dünya

Rusya'dan ABD Kongresi'nin 398 üyesine yaptırım kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış
Ekonomi

Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış

CHP yandaşı ekonomist Atilla Yeşilada, bir yandan ‘dolar fırlayacak’ diyerek felaket tellallığı yaparken diğer yandan “Ben de paramı KKM’ye ..
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı branş dağılımı kontenjan sayısı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım şartları:
Aktüel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı branş dağılımı kontenjan sayısı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım şartları:

Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımları ne zaman? Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi pozisyonlarda personel alımı yapıyor? Sağlık Bakanlığı 20 bin..
CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız
Siyaset

CHP'li Öztrak: Ülkemizin en büyük sorunu genel başkanımız

Tarihe geçecek açıklamalar yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay