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Aktüel

AB'den Ukrayna'ya 11,5 milyon avro yardım

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:17:33 -
AB'den Ukrayna'ya 11,5 milyon avro yardım

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği'nden (AB) Ukrayna'ya kamu idaresinin geliştirilmesi için 11,5 milyon avro destek sağlandı.

AB'nin Ukrayna temsilciliğinden yapılan açıklamada, kamu yönetimi reformunun Ukrayna için en önemli sahalardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, AB'nin, kamu yönetimi alanındaki gelişimi için Ukrayna'ya 11,5 milyon avro verdiği, bu alanda AB'nin Ukrayna'ya desteğinin bilgi, tecrübe ve maddi destek alanlarında devam edeceği vurgulandı.

Özellikle salgın sürecinde Ukrayna vatandaşlarının ve ticaret sektörünün güvenini artırmak için kamu yönetiminde şeffaflık ve güvenilirliğin sağlanmasının daha önemli hale geldiği belirtilen açıklamada, destek paketinin devamını alabilmesi için Ukrayna'nın kamu yönetimi alanında gelişmeye devam etmesi gerektiği kaydedildi.

AB, Ukrayna'ya kamu yönetimi reformu için 2016-2021 arasında toplam 90 milyon avro tahsis etmişti.


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