AB'den Ukraynalılar için euroya kararı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukraynalıların savaş yaralarını sarmak ve olanaklarının iyileştirmek adına bir yöntemi üç aylık süre için yürürlüğe soktu.

Grivnalar, ücretsiz olarak resmi kur üzerinden euroya çevrelecek

AB üyesi ülkeler, Ukraynalı mültecilerin yanlarında getirdikleri grivnalarını ücretsiz biçimde ve resmi kur üzerinden euroya çevirmelerini sağlayacak sistem kurulmasına onay verdi.

Karar onaylandı

AB Konseyi, tavsiye kararını onayladıklarını açıkladı. Açıklamada, Ukraynalı mültecilerin grivnalarını başka para birimlerine dönüştürmekte sıkıntılar yaşadıklarına işaret edilerek, kararın mültecilere yardımcı olmayı amaçladığı kaydedildi.

Kişi başı 10 bin grivna (yaklaşık 310 euro) dönüştürülecek

Açıklamada, Ukraynalıların çocuklar da dahil olmak üzere kişi başı 10 bin grivna (yaklaşık 310 euroyu) Ukrayna Merkez Bankası resmi kuru üzerinden değiştirebileceği ifade edildi.

Mülteciler paralarını bozdurmakta güçlük yaşıyor

AB ülkelerinde 4 milyondan fazla Ukraynalı mülteci geldi. Ukraynalı mülteciler yanlarında getirdikleri yerel paralarını bozdurmakta sıkıntı yaşıyor. Zarar ihtimali nedeniyle Avrupa'da grivnaları kimse almak istemiyor. Bazı aracılar sığınmacıların paralarını çok düşük kurlardan dönüştürürken bu durum mağduriyete neden oluyor.