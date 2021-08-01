  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kontrolden çıkan minibüs yayaların arasına daldı
Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek
Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği
Dünya AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği
Dünya

AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği

Avrupa Komisyonu, Türkiye’de devam eden orman yangınlarının ardından yangınlarla müdahaleye destek amacı ile Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağı ve İspanya'dan ise 2 Canadair uçağının Türkiye’ye gönderilmesi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 23:59:00 -
AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı desteği

Türkiye’de devam eden orman yangınlarının ardından Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği aktarıldı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Avrupa Komisyonu anında yanıt olarak, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağı ve İspanya'dan 2 Canadair uçağının harekete geçirilmesine yardımcı oldu” denildi.

Söz konusu yangın söndürme uçaklarının Avrupa sivil koruma varlıkları rescEU'nun bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin Türk makamlarıyla düzenli temas halinde olduğu ifade edildi.

“Daha fazla yardım sağlamaya hazırız"

Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic yaptığı açıklamada, "AB, bu çok zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içinde. Yardım sunan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden Türk halkı ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan ilk cesur müdahale ekiplerinin yanında. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay