AB'den Türkiye için beklenmedik İran hamlesi! Tamı tamına 220 milyon euro

Avrupa Birliği Komisyonu’nun, Türkiye’nin İran ve Irak sınırlarında, sınır kontrolünü güçlendirmek amacıyla bugün 220 milyon Euro tutarındaki paketi kabul ettiği açıklandı.

Haber Global'de yer alan habere göre, AB Türkiye Delegasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye'nin Doğu sınırında ilave sınır kontrolü tedbirlerine destek amacıyla 220 milyon Euro verilecektir. Bu program kapsamında, İran ve Irak sınırında başta yeni ekipman satın alımı olmak üzere (gözetleme kuleleri, kameralar, aydınlatma sistemleri), sınır yönetimi teknolojilerinin kullanılması, göç hukuku, insani sınır yönetimi, temel haklar ve büyük ölçekli karma göç dalgalarına müdahale edilmesi gibi alanlarda görevlilere yönelik eğitimler finanse edilecektir” denildi.

Destek 1.2 milyar Euro’ya ulaştı

Açıklamada ayrıca yeni paketle birlikte AB’nin Türkiye’ye bu yılki desteğinin 1,2 milyar Euro’ya ulaştığı belirtildi.

Bu fonların, 2021 ve 2023 yılları arasında Türkiye’deki mültecilere yönelik AB desteğinin devamı amacıyla, Haziran 2021’deki AB Konseyi toplantısının ardından açıklanan ilave 3 milyar Euro’luk tutarın parçası olduğuna dikkat çekilerek, bu yıl kabul edilen 1,2 milyar Euro’luk paketin dört programdan oluştuğu kaydedildi.

Bu programlar şöyle sıralandı:

“-Türkiye’deki Mültecilere Mali Yardım Programı kapsamındaki öncü programlardan bir tanesi olan Sosyal Uyum Yardımı (SUY) altında mültecilerin günlük temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla nakit desteğine devam edilmesine yönelik 400 milyon Euro.

-Mültecilere yönelik Türkiye İstihdam Stratejisi ve Sürdürülebilir Sosyo-ekonomik Programın uygulanması için 234 milyon Euro.

-En zor durumdaki mültecilere (yaşlı, engelli vb.) nakit desteği sağlanmasına odaklanan Tamamlayıcı SUY programının devamı amacıyla 381 milyon Euro.

-Türkiye'nin Doğu sınırında ilave sınır kontrolü tedbirlerine destek amacıyla 220 milyon Euro. Bu program kapsamında, İran ve Irak sınırında başta yeni ekipman satın alımı olmak üzere (gözetleme kuleleri, kameralar, aydınlatma sistemleri), sınır yönetimi teknolojilerinin kullanılması, göç hukuku, insani sınır yönetimi, temel haklar ve büyük ölçekli karma göç dalgalarına müdahale edilmesi gibi alanlarda görevlilere yönelik eğitimler finanse edilecek.