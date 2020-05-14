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Ekonomi

AB'den Türk çelik ürünlerine soruşturma

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:13:57 -
AB'den Türk çelik ürünlerine soruşturma

BRÜKSEL (AA) Avrupa Birliği (AB), Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlattı.

Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerin ithalatıyla ilgili anti damping süreci başlatılması hakkındaki karar AB resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, AB Komisyonu, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 arasındaki dönemde söz konusu ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını ve bunun AB çelik sektörüne zarar verip vermediğini inceleyecek.

Toplam 14 ay içinde tamamlanması gereken sürece ilgili bütün taraflar dahil olabilecek.

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), 31 Mart tarihinde Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

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