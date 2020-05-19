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AB'den, Trump'ın DSÖ fonlarına ilişkin açıklamasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:42:18 -
AB'den, Trump'ın DSÖ fonlarına ilişkin açıklamasına tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın gerekli reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladığı fonları 30 gün sonra kalıcı donduracağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminin beraberinde getirdiği zorluklar ışığında uluslararası iş birliği ve çok taraflı kuruluşların daha fazla önem taşıdığına işaret etti.

Battu-Henriksson, "Şimdi uluslararası iş birliğine zarar verme ya da birilerini suçlama zamanı değil. Şu anda dayanışma büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

AB'nin ve üye ülkelerin dün düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesinde salgından alınacak dersler ve virüsün ortaya çıkışının "bağımsız ve detaylı" şekilde araştırılmasını öngören bir tasarıyı desteklediğini anımsatan Battu-Henriksson, birliğin DSÖ'nün çalışmalarını desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıklamıştı.

DSÖ'nün Vuhan'daki durumu yeterince incelemediğini belirten Trump, "DSÖ, Aralık 2019 ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullanmıştı.


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