AB'den şok yaptırım kararı! Masa kurulmadan devrilebilir
AB yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması üzerine ABD ve Avrupa'dan pek çok yaptırım kararı gelmişti. Batı medyasından direkt Putin'e yaptırımlar uygulanması konusunda eleştiriler de yükselmişti. Bugün bir yandan müzakere masası gündeme gelmişken AB'den direkt Putin ve Lavrov'a yaptırım açıklandı.
Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'da bulunan mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.